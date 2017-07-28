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Еврокомиссия начала реализацию программы помощи беженцам, размещенным в греческих лагерях. На выделенные 209 миллионов евро предполагается арендовать достаточное количество квартир и домов, чтобы переселить туда до конца года до 30 000 человек и тем самым разгрузить переполненные после закрытия "балканского маршрута" лагеря.

"Сегодня в жизни греческих беженцев начинается новая глава", - заявил 27 июля комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христос Стилианидес.

По данным Еврокомиссии, арендовано будет около 22 000 квартир на материковой части Греции и еще около 2 000 квартир на островах.

Кроме того, беженцам раздадут специальные карточки, с помощью которых они смогут покупать себе предметы первой необходимости или медикаменты. На данный момент в переполненных лагерях в Греции живет около 62 000 беженцев, преимущественно из Сирии, Афганистана и Ирака.