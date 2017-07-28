Крушение поезда в Барселоне: около 50 человек пострадали
По меньшей мере 48 человек получили травмы в пятницу в результате крушения поезда на вокзале испанского города Барселона. При этом 5 из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на спасательную службу.
"Согласно первым данным медицинских служб, 48 человек пострадали, в том числе машинист. 18 из них требуется оказание медицинской помощи в больнице (пятеро получили серьезные травмы)", - отмечается в сообщении на сайте правительства Каталонии.
Согласно предварительной информации, погибших нет.
По данным газеты Pais, поезд врезался в отбойник в конце путей на Французском вокзале в столице Каталонии.
#Barcelona train crash:— RT (@RT_com) 28 июля 2017 г.
- 48 injured, 5 gravely
-18 sent to hospitals
- no deaths reported https://t.co/rH8YrKvYGk pic.twitter.com/lPOEF1kjTy
48 wounded, 5 in a critical condition after train crashes into podium inside station in Barcelona, reports @elmundoes pic.twitter.com/TXQ70yClaP— Julian Druker (@Julian5News) 28 июля 2017 г.