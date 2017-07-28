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По меньшей мере 48 человек получили травмы в пятницу в результате крушения поезда на вокзале испанского города Барселона. При этом 5 из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на спасательную службу.

"Согласно первым данным медицинских служб, 48 человек пострадали, в том числе машинист. 18 из них требуется оказание медицинской помощи в больнице (пятеро получили серьезные травмы)", - отмечается в сообщении на сайте правительства Каталонии.

Согласно предварительной информации, погибших нет.

По данным газеты Pais, поезд врезался в отбойник в конце путей на Французском вокзале в столице Каталонии.