По меньшей мере 48 человек получили травмы в пятницу в результате крушения поезда на вокзале испанского города Барселона. При этом 5 из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на спасательную службу.

"Согласно первым данным медицинских служб, 48 человек пострадали, в том числе машинист. 18 из них требуется оказание медицинской помощи в больнице (пятеро получили серьезные травмы)", - отмечается в сообщении на сайте правительства Каталонии.

Согласно предварительной информации, погибших нет.

По данным газеты Pais, поезд врезался в отбойник в конце путей на Французском вокзале в столице Каталонии.

