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В Узбекистане арестовали дочь экс-президента страны Гульнару Каримову, сообщает управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией генеральной прокуратуры.

Каримову обвиняют в мошенничестве, нарушении таможенного законодательства, сокрытии иностранной валюты, нарушении правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным Генпрокуратуры, во время расследования уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в отношении трех частных компаний выяснилось, что Каримова могла быть замешана в этих преступлениях.

Также Ташкент обратился к ряду стран, в том числе и России, с просьбой арестовать активы "преступной группы, с которой была связана Каримова".

"По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1,394 миллиарда долларов, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллиона франков", — говорится в сообщении.

В частности, в Швейцарии правоохранители нашли 777,8 миллиона долларов и виллы в городе Колони. Также преступной группе принадлежали деньги и недвижимость во Франции, Гонконге, Германии, Швеции, Великобритании, Латвии, Ирландии, ОАЭ, Мальте и Испании.

В России узбекские следователи нашли активы на шесть миллионов долларов, пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве "Рублевка" и восемь квартир в Москве, гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок в Ялте общей стоимостью более двух миллионов долларов.

По данным следователей, вину Каримовой подтвердили показания членов преступной группы, свидетелей, потерпевших, а также проверки подконтрольных преступникам компаний.

В 2015 году Каримову уже приговорили к пяти годам ограничения свободы, признав виновной в ряде преступлений, в том числе содействии группировке, которая занималась хищениями, вымогательстве денег и растратой госсредств.