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Российское министерство иностранных дел запретило американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве, а также предложило сократить количество персонала в американских дипломатических и консульских учреждениях в России. Соответсвующее заявление опубликовано на сайте МИДа.

Ожидалось, что Москва может пойти на подобный шаг в случае, если США утвердят новые санкции против России. Фактически же российская сторона ввела собственные ограничительные меры, не дожидаясь утверждения американских санкций: они одобрены конгрессом, но еще не подписаны президентом США.

Комментируя этот факт, в Кремле заявили, что в данном случае Россия уделяла больше внимания той форме, в которой проект санкций вышел из сената.

"Технологически эта форма представляется почти окончательной", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Преждевременный ответ

Москва предложила американской стороне до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников в посольстве США в Москве, генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке в соответствием с числом сотрудников российских дипмиссий в США - то есть сократить до 455 человек.

"В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ", - пригрозили в МИДе.

Министерство также объявило, что "российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору".

Свое решение МИД мотивировал тем, что "в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной".

Решение об ограничении числа американских дипломатов и отъеме собственности было принято после согласия сената США ужесточить санкции против России.

"Принятие нового закона о санкциях со всей очевидностью показало, что отношения с Россией стали заложником внутриполитической борьбы в самих США", - посчитали в министерстве иностранных дел.

Ранее Верхняя палата конгресса США подавляющим большинством приняла закон, вводящий новые санкции против России, Ирана и КНДР, несмотря на возражения со стороны Белого дома.