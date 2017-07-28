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Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс призвал предоставить гражданство республики бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, лишившемуся украинского паспорта. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий политика газете Lietuvos zinios.

Парламентарий предположил, что в Литве Саакашвили мог бы заняться политической аналитикой, а слово за него мог бы замолвить бывший литовский лидер Валдас Адамкус.

"Предоставление гражданства Литовской Республики — сложный процесс с жестким регулированием, но я не стал бы исключать для [Саакашвили] и такой возможности", — отметил Ауштрявичюс.

26 июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства республики. По данным миграционной службы страны, бывший губернатор Одесской области указал в официальных документах ложную информацию. Речь идет, в частности, о том, что в анкете он написал, что не находится "под судом и следствием на территории иностранных государств".

Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015-го. Тогда же он был назначен главой Одесской области, эту должность он занимал до ноября 2016-го, когда Порошенко удовлетворил его просьбу об отставке. Президент также освободил политика от должности своего советника.

С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. Сейчас на родине против него возбужден ряд уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск. Грузинского гражданства политик лишился в 2015 году, после получения украинского.