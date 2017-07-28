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Каир стал лидером по дешевизне набора напитков из пива, кофе, воды и кока-колы. Об этом сообщается на сайте компании Honest Coffees.

Эксперты фирмы изучили стоимость данных напитков в 30 крупных городах мира. В итоге они выяснили, что в столице Египта за эти товары придется заплатить в среднем 3,92 фунта стерлингов.

На втором месте находится южноафриканский Кейптаун с показателем в 4,75 фунта. Замыкает тройку Нью-Дели, где за кофе, пиво и другие напитки покупатель отдаст 5,4 фунта.

Четвертая позиция досталась Бангкоку (5,52 фунта стерлингов). На пятом метсе оказалась Москва - в российской столице покупатель отдаст за бокал пива, чашку кофе, бутылку воды и бутылку кока-колы в общей сложности 6,84 фунта стерлингов.

В топ-10 в порядке убывания также попали Мадрид, Торонто, Берлин, Токио и Лондон.

В июне сообщалось, что городом с самым дешевым в Европе пивом специалистами сервиса Skyscanner был признан Будапешт.