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Пять стран-партнеров Европейского союза продлили до 23 июня 2018 года действие введенных ограничений на торговлю и инвестиции в Крым. 19 июня решение о продлении наложенных на Крым санкций принял Совет Евросоюза, сообщает РБК.

Теперь к этому решению присоединились Албания и Черногория (страны — кандидаты на вхождение в состав ЕС), входящая в состав Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Грузия и Украина.

«Они заверили нас, что их национальная политика соответствует ранее принятому решению Совета. Евросоюз принимает к сведению эти обязательства и приветствует их», — отмечается в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Санкции, введенные ЕС в отношении Крыма, предусматривают запрет на импорт продуктов, произведенных в Крыму и Севастополе, запрет для компаний и граждан инвестировать в предприятия полуострова, запрет на туристические услуги. Также запрещен экспорт в Крым товаров и технологий, которые могут быть использованы в областях транспорта, телекоммуникаций или энергетики.