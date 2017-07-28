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Компания Apple официально подтвердила, что прекращает производство двух линеек iPod — Nano и Shuffle, сообщает The Verge.

Отмечается, что это были последние традиционные «айподы» без интернет-соединения. Ранее пользователи заметили, что на сайте Apple ссылки на эти плееры более не активны.

Представитель Apple подтвердил, что в настоящее время эти плееры официально сняты с производства. Самый первый, оригинальный iPod Classic, перестали выпускать еще в 2014 году.

Как пояснили в компании, теперь линейка iPod от Apple будут представлять две модели iPod touch с объемом памяти 32 Гб и 128 Гб.