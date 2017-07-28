В супермаркете в Гамбурге напали с ножом на людей
В мире | 28 июля 2017 года, 18:01
В немецком Гамбурге на территории супермаркета произошло нападение с ножом на людей, передает Reuters.
По данным полиции, в результате нападения был убит один человек, еще несколько получили ранения.
В настоящее время нападавший задержан. При этом полиция попросила людей не подходить к супермаркету, пока будут проводиться следственные действия.
Полиция Гамбурга в своем твиттере отметила, что пока не располагает точной информацией о числе пострадавших при атаке, мотив преступника также пока неизвестен.