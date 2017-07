В мире |

В Британии скончался смертельно больной 11-месячный мальчик Чарли Гард, которого суды ранее решили отключить от поддерживающих жизнь аппаратов, пишет газета Daily Mail со ссылкой на родителей ребенка.

Ребенок болел редчайшим неизлечимым генетическим заболеванием — синдромом истощения митохондриальной ДНК, стадия заболевания была терминальной, необратимые процессы в организме зашли очень далеко.

"Наш красивый маленький мальчик покинул нас, мы так гордимся тобой, Чарли", — приводит издание слова матери ребенка Конни.

Дело Чарли Гарда получило широкую огласку после того, как британские суды и в июне Европейский суд по правам человека постановили отключить ребенка от аппаратов искусственного дыхания и жизнеобеспечения.

Родители Чарли Конни Йейтс и Крис Гард через суд пытались добиться вначале экспериментального лечения для ребенка, а затем права ухаживать за ним дома до его смерти, чтобы подольше побыть с ним вместе. Суд не удовлетворил ни одной из просьб, предложив перевести ребенка в хоспис, где родители смогут его навещать. Родителям был определен срок, к которому они должны были согласиться на предложение суда, в противном случае ребенка обещали перевести в хоспис и отключить от аппарата искусственной вентиляции легких. Срок договоренности истек в четверг в 12.00, родители на контакт с медиками и судом не вышли.

Помочь младенцу вызвались президент США Дональд Трамп и Папа Римский Франциск.

