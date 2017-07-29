Трамп намерен подписать законопроект о санкциях против России (8)
Президент США Дональд Трамп подпишет закон, предусматривающий введение дополнительных санкций против России, сообщили в Белом доме.
"Он ознакомился с окончательной версией и, поскольку его замечания были учтены, одобряет законопроект и намерен подписать его", - заявила представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс.
Обе палаты американского конгресса ранее поддержали законопроект, который также включает меры против Ирана и Северной Кореи. Однако в США высказывались опасения, что Трамп может наложить вето на законопроект.
Американский президент намеревался наладить отношения с Россией, однако, как отмечают эксперты, попытка наложить вето на законопроект спровоцирует подозрение, что Трамп поддерживает Кремль.
Россия, не дожидаясь подписания законопроекта, уже ввела ответные меры, запретив американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве. Российские власти также предложили сократить количество персонала в американских дипломатических и консульских учреждениях в России.
Вашингтон выразил Москве протест в связи с решением российской стороны ответить на новые американские санкции, сообщает The Washington Post. В МИДе ограничения по использованию собственности называют ответными мерами на еще не принятые новые жесткие санкции.
Финита ля комедия.
Америке можно будет даже больше не делать ничего. Всё сделает время, причём очень быстро.