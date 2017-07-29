Трамп намерен подписать законопроект о санкциях против России (8)

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В мире | 29 июля 2017 года, 10:09

Президент США Дональд Трамп подпишет закон, предусматривающий введение дополнительных санкций против России, сообщили в Белом доме.

"Он ознакомился с окончательной версией и, поскольку его замечания были учтены, одобряет законопроект и намерен подписать его", - заявила представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Обе палаты американского конгресса ранее поддержали законопроект, который также включает меры против Ирана и Северной Кореи. Однако в США высказывались опасения, что Трамп может наложить вето на законопроект.

Американский президент намеревался наладить отношения с Россией, однако, как отмечают эксперты, попытка наложить вето на законопроект спровоцирует подозрение, что Трамп поддерживает Кремль.

Россия, не дожидаясь подписания законопроекта, уже ввела ответные меры, запретив американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве. Российские власти также предложили сократить количество персонала в американских дипломатических и консульских учреждениях в России.

Вашингтон выразил Москве протест в связи с решением российской стороны ответить на новые американские санкции, сообщает The Washington Post. В МИДе ограничения по использованию собственности называют ответными мерами на еще не принятые новые жесткие санкции.

Источник: BBC Russian
Комментарии 8
Eliza 5 часов назад
Не понимаю, что истерят то ??? Или они решили, что выше всех ???, потому им можно вводить санкции против России, а Россия не имеет право ??? Умейте получить ответку, ШАКАЛЬЕ.
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Трампчмо 5 часов назад
Ну вот и всё, ну вот и всё....
Финита ля комедия.
Америке можно будет даже больше не делать ничего. Всё сделает время, причём очень быстро.
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Egor3 часа назад
США - птица гордая, пока не пнёшь – не полетит

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