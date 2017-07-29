Саакашвили рассказал об угрозах в свой адрес от Порошенко (3)

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В мире | 29 июля 2017 года, 11:38

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил об угрозах в свой адрес от президента Украины Петра Порошенко. Комментарий Саакашвили телеканалу ZIK опубликован на странице политика в Facebook.

Саакашвили заявил, что находится в Нью-Йорке и в последний раз виделся с Порошенко на съезде Европейской народной партии, которая проходила в мае текущего года на острове Мальта.

«Разговор длился два часа. Это были угрозы, призывы прекратить критиковать президента, политическую деятельность и активность» — отметил Саакашвили.

По его словам, ему пообещали создание собственной фракции в парламенте и «ниши в украинской политике» в обмен на прекращение политической активности.

Он подчеркнул, что отказался выполнять требования и «на все угрозы реагировал улыбкой». Саакашвили добавил, что после этого Порошенко передал ему сообщение через своих посредников, в котором указал, что недоволен тоном и настроением политика.

Порошенко 26 июля подписал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. Причиной лишения Саакашвили украинского гражданства стало то, что политик указал ложные данные при получении паспорта страны.

В ответ на лишение гражданства Саакашвили записал видеообращение и заявил, что Петру Порошенко «не удастся этого сделать».

Источник: РБК
Комментарии 3
Патриот 1 час назад
Это использованный презерватив с дыркой, только в Латвию! Здесь таких полно ЕДИНСТВО да нацики, будут друг друга чтопать.
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Патриот 1 час назад
Да хоть загрызите друг друга! Плакать точно ни кто не будет! Два петуха, петушат друг друга. Чмори !!!!
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ыыыыы1 час назад
И где теперь эта политическая шлюха всплывёт?
Куда её госдеп направит?
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