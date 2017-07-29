Северная Корея объявила о втором успешном запуске межконтинентальной ракеты

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В мире | 29 июля 2017 года, 13:24

Северная Корея 29 июля объявила об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает Reuters.

В КНДР объявили запуск предупреждением, что в случае агрессии со стороны США страна сможет ответить. По утверждению Пхеньяна, ракета способна поразить цель на всей территории США.

По данным Минобороны Японии, ракета пролетела около тысячи километров и упала в водах японской исключительной экономической зоны.

Первый раз КНДР сообщила об испытании межконтинентальной баллистической ракеты в начале июля. Эту информацию подтвердили, в частности, американские военные. В Совбезе ООН было подготовлено заявление с осуждением пуска, но Россия его не поддержала, заявив, что ракета на самом деле была средней дальности.

Источник: Meduza

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