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Северная Корея 29 июля объявила об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает Reuters.

В КНДР объявили запуск предупреждением, что в случае агрессии со стороны США страна сможет ответить. По утверждению Пхеньяна, ракета способна поразить цель на всей территории США.

North Korea throws down gauntlet to US President Trump with second ICBM test https://t.co/sAteFlPmOw pic.twitter.com/uaIvyR2V5f — AFP news agency (@AFP) 28 июля 2017 г.

По данным Минобороны Японии, ракета пролетела около тысячи километров и упала в водах японской исключительной экономической зоны.

Первый раз КНДР сообщила об испытании межконтинентальной баллистической ракеты в начале июля. Эту информацию подтвердили, в частности, американские военные. В Совбезе ООН было подготовлено заявление с осуждением пуска, но Россия его не поддержала, заявив, что ракета на самом деле была средней дальности.

Источник: Meduza