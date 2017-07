В мире |

Северная Корея 29 июля объявила об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает Reuters.

В КНДР объявили запуск предупреждением, что в случае агрессии со стороны США страна сможет ответить. По утверждению Пхеньяна, ракета способна поразить цель на всей территории США.

North Korea throws down gauntlet to US President Trump with second ICBM test https://t.co/sAteFlPmOw pic.twitter.com/uaIvyR2V5f