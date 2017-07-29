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В аэропорту Дедхорс на Аляске самолет Boeing 737 обезглавил оленя. Об этом сообщают местные СМИ.

После того как самолет врезался в животное, он совершил благополучную посадку. Никто на борту не пострадал, самолет значительных повреждений не получил. На борту находились 100 пассажиров и пять членов экипажа.

Уточняется, что олень выскочил на взлетно-посадочную полосу в последний момент и пилот пытался уйти в сторону, но не успел.

В аэропорту рассказали, что на прошлой неделе на взлетно-посадочную полосу вышло погулять стадо из 4 тысяч североамериканских оленей (карибу), их разогнали, но, видимо, сбитый олень отбился от сородичей.