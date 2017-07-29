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Украинский пилот Александр Акопов успешно совершил экстренную посадку в международном аэропорту Стамбула после того, как град разбил ветровое стекло и кабину самолета, сообщает Interfax-Украина.

Airbus А320 турецких авиалиний вылетел из Стамбула в кипрский город Эрджан, однако после взлета самолет попал в грозу. Крупный град разбил носовую часть самолета и ветровое стекло, в результате чего Акопову пришлось направляться обратно в аэропорт Ататюрка и почти вслепую совершать посадку.

При заходе на взлетно-посадочную полосу пилоту пришлось совершить крен, чтобы увидеть трассу через форточку.

На борту самолета находились 127 человек, включая членов экипажа. После успешной посадки их пересадили на другой лайнер и отправили в Эрджан. Президент Украины Петр Порошенко оперативно присудил Акопову орден «За мужество», который он лично вручит герою в середине августа, когда тот вернется на Украину.

Ранее Стамбул накрыл грозовой фронт, сопровождавшийся крупным градом. В результате погодного катаклизма в крупнейшем городе Турции пострадали 10 человек, двое из них остаются в тяжелом состоянии.

Источник: daily.afisha.ru

Фото из Twitter