Украинский пилот вслепую посадил самолет с разбитым ветровым стеклом (3)

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В мире | 29 июля 2017 года, 17:16

Украинский пилот Александр Акопов успешно совершил экстренную посадку в международном аэропорту Стамбула после того, как град разбил ветровое стекло и кабину самолета, сообщает Interfax-Украина.

Airbus А320 турецких авиалиний вылетел из Стамбула в кипрский город Эрджан, однако после взлета самолет попал в грозу. Крупный град разбил носовую часть самолета и ветровое стекло, в результате чего Акопову пришлось направляться обратно в аэропорт Ататюрка и почти вслепую совершать посадку.

При заходе на взлетно-посадочную полосу пилоту пришлось совершить крен, чтобы увидеть трассу через форточку.

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На борту самолета находились 127 человек, включая членов экипажа. После успешной посадки их пересадили на другой лайнер и отправили в Эрджан. Президент Украины Петр Порошенко оперативно присудил Акопову орден «За мужество», который он лично вручит герою в середине августа, когда тот вернется на Украину.

Ранее Стамбул накрыл грозовой фронт, сопровождавшийся крупным градом. В результате погодного катаклизма в крупнейшем городе Турции пострадали 10 человек, двое из них остаются в тяжелом состоянии.

Источник: daily.afisha.ru

Фото из Twitter

Комментарии 3
Рома1 час назад
Сажать самолёт по приборам - элементарный навык пилота, которому учат в первую очередь.
Если отказали ВСЕ приборы навигации и автопилот в том числе, то тогда посадить самолёт в слепую - это профессионализм.
В данном случае про отказы не упоминается, по этому это рутинная работа.
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Гиви1 час назад
Сели по приборам, никакго чуда в этом нет. Не знаю как сейчас, а в союзе пилоты налётывали определённое количество часов со специальной шторкой опущеной, закрывающей всю видимость нахер, четко по приборам. Сейчас наверное тоже так делают...
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То1 час назад
Ничего экстремального, при полной отсутствии видимости просто разбить ногой окно и садись как садились раньше на кукурузниках. При посадке скорость небольшая, не сдунет.
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