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Умер академик РАН, советский и российский ученый, политический и общественный деятель, друг и член попечительского совета «Новой газеты» Юрий Рыжов. Об этом сообщила Московская Хельсинская группа (МХГ).

В сообщении МХГ говорится, что прощание с Юрием Рыжовым состоится в Сахаровском центре. О времени и дате станет известно позднее.

Юрий Рыжов родился 28 октября 1930 года. В 1989–1991 годах он был депутатом Верховного Совета СССР, членом Президиума Верховного Совета СССР. В 1992–1999 годах – чрезвычайным и полномочным послом России во Франции, а также членом Президентского Совета.

Источник: Новая газета

Фото из Livejournal.com