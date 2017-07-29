Умер академик и правозащитник Юрий Рыжов
В мире | 29 июля 2017 года, 18:51
Умер академик РАН, советский и российский ученый, политический и общественный деятель, друг и член попечительского совета «Новой газеты» Юрий Рыжов. Об этом сообщила Московская Хельсинская группа (МХГ).
В сообщении МХГ говорится, что прощание с Юрием Рыжовым состоится в Сахаровском центре. О времени и дате станет известно позднее.
Юрий Рыжов родился 28 октября 1930 года. В 1989–1991 годах он был депутатом Верховного Совета СССР, членом Президиума Верховного Совета СССР. В 1992–1999 годах – чрезвычайным и полномочным послом России во Франции, а также членом Президентского Совета.
Источник: Новая газета
Фото из Livejournal.com