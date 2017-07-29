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Власти Германии заявили, что мужчина, который напал с ножом на покупателей в одном из супермаркетов города Гамбурга, числился в списках исламистов, однако не считался потенциально опасным. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел вечером 28 июля в супермаркете Edeka на Фюльсбюттелер-штрассе. В результате нападения один человек погиб и еще несколько получили ранения. Преступнику сначала удалось скрыться, но через несколько часов он был задержан полицией. Как утверждали очевидцы, перед нападением мужчина прокричал «Аллаху акбар».

В субботу министр внутренних дел земли Гамбург Анди Гроте заявил, что 26-летний мужчина, совершивший нападение, также состоял на психиатрическом учете. Мотивы его действия остаются неизвестными. Власти считают, что нападавший действовал в одиночку.

В марте на главном вокзале Дюссельдорфа мужчина с топором напал на людей и ранил несколько человек. Полиция допустила, что нападавший, вероятно, имел проблемы с психикой.