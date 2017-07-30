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В воскресенье, 30 июля во Владивостоке отмечают День Военно-морского флота (ВМФ). Его празднуют на всех четырех флотах - Балтийском, Черноморском, Северном и Тихоокеанском, а также в Каспийской флотилии. На Дальнем Востоке самое масштабное празднование проходит во Владивостоке.

Старт торжествам дал морской парад из 13 кораблей во главе с ракетным крейсером "Варяг". Также в программе — демонстрация артиллерийских и торпедных стрельб, подрыв условно обнаруженных мин, уничтожение спецназом патрульных кораблей и лагеря противника на берегу.

Кульминацией шоу является высадка морского десанта на 10 бронетранспортерах с большого десантного корабля "Пересвет". Традиционной частью празднования стал военно-спортивный праздник - встреча корабля "Нептун" в сопровождении морского спецназа, парад военной техники, а также показательные выступления флотских спортсменов.

Всего в праздновании приняли участие около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск и свыше полутора тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота.

Праздник во Владивостоке традиционно проходит на суше и на море. На трибунах спортивной станции ТОФ на берегу Амурского залива собрались зрители.

"В их числе более 250 представителей команд, прибывших в Приморье для участия в международных конкурсах "Кубок моря - 2017" и "Морской десант - 2017". В состав делегаций вошли команды морских пехотинцев из Ирана, Венесуэлы и Китая, часть экипажа корвета "Хуангши" Китая", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ, капитан первого ранга Владимир Матвеев.

Завершатся праздничные мероприятия салютом и фейерверком. В ночное небо Владивостока на высоту до 600 метров будут запущены специальные осветительные боеприпасы, которые, в зависимости от калибра и заряда, имеют собственные имена - "Данко", "Сувенир", "Алиса", "Татьянин день", "Браслет" и другие.

В общей сложности будет выпущено более 300 зарядов фейерверка различного калибра.

Тем временем президент России Владимир Путин принимает сегодня военно-морской парад страны в Санкт-Петербурге. Принимая парад, Путин отметил, что военно-морской флот РФ наряду с решением традиционных задач отвечает на новые вызовы, вносит вклад в борьбу с терроризмом и пиратством.

Сегодня военно-морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом, пиратством. Моряками современного Военно-морского флота будут гордиться дети и внуки", — отметил Путин.

В параде задействованы десятки кораблей, самолетов и вертолетов Балтийского, Северного и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

Военно-морской парад в Санкт-Петербурге - первый в новейшей истории России. Он является центральным мероприятием торжеств, посвященных празднованию Дня Военно-Морского флота.

В соответствии с указом президента, подписанным на этой неделе, парад ВМФ будет и впредь проходить в Петербурге в последнее воскресенье июля.

Источники: vesti.ru, "Интерфакс", ИТАР-ТАСС, РИА Новости