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Два человека погибли и трое получили серьезные ранения в результате стрельбы в ночном клубе в городе Констанц в ФРГ, сообщает местная полиция. Мотивы стрельбы неизвестны, однако полиция уже исключила версию теракта.

Рано утром в воскресенье 34-летний мужчина открыл огонь и убил одного из посетителей клуба. Затем прибывшая на место происшествия полиция открыла по стрелявшему огонь. Он был тяжело ранен, и позднее скончался в больнице.

По словам полиции, остальным посетителям клуба удалось убежать из здания или спрятаться. Очевидцы сообщают, что среди раненых - охранник клуба.

"В результате стрельбы, устроенной 34-летним мужчиной рано утром в воскресенье, около 4.30 (5.30 по латвийскому времени), на дискотеке в Констанце на Макс-Штромайер-Штрасе погиб один человек и трое получили тяжелые ранения. Уйдя с дискотеки, предполагаемый преступник позже в перестрелке с полицейскими получил опасные для жизни ранения и скончался в больнице", — говорится в заявлении полиции.

Erste Informationen zur Schießerei in Konstanz: https://t.co/TZ3EiG2Af2 — Polizei Konstanz (@PolizeiKonstanz) 30 июля 2017 г.

Также отмечается, что в перестрелке был серьезно ранен сотрудник полиции, но его жизни ничего не угрожает.

Schüsse in Diskothek in Konstanz: 1 Toter, viele Verletzte. Mutmaßlicher Täter stirbt nach Schusswechsel mit Polizei https://t.co/WuVzdV6leD pic.twitter.com/CJ1zWk31cG — BR24 (@BR24) 30 июля 2017 г.

Представитель полиции сообщил телеканалу N-TV, что стрелявший был гражданином Ирака, однако не являлся просителем убежища в Германии. Известно также, что он долгое время жил в Германии.

Полицейские сообщили, что можно исключить терроризм из возможных причин нападения.

"Мотивы этого человека, действовавшего в одиночку, неясны. Мы продолжаем расследование, однако нам стало более ясно, что произошло на дискотеке перед стрельбой, и это позволяет нам исключить террористическую подоплеку произошедшего", - сказал представитель полиции.

Источники: Русская служба BBC, РИА Новости