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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили потребовал проверить подлинность якобы его подписи на анкете на получение украинского гражданства.

Ранее бывший глава Грузии заявил в социальной сети Facebook, что на анкете, из-за которой его лишили гражданства, стоит фальшивая подпись. Также в интервью изданию Foreign Policy Саакашвили выразил уверенность, что основания для лишения гражданства были сфальсифицированы по просьбе украинского президента Петра Порошенко.

"Впопыхах нарисованная "моя подпись" под анкетой на получение гражданства не имеет ничего общего с оригиналом. Это докажет любая экспертиза, которую я и требую немедленно провести", — написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Саакашвили добавил, что с тех пор, как он живет на Украине, он обычно подписывается кириллицей. Он также заявил, что произошедшее является не первым примененным по отношению к нему мошенничеством, и прикрепил к сообщению "видеоподделку", на которой он "как будто бы встречается" с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным, которую, по его словам, распространило министерство внутренних дел страны.

Источники: РИА Новости, gazeta.ru