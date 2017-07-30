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В воскресенье утром, на Тайвань обрушился мощный тайфун "Несат", в результате которого, по последним данным, пострадали 103 человека, сообщает агентство CNA.

Еще более 8 тысяч жителей острова были эвакуированы в безопасные места. Большая часть пострадавших — спасатели, которые получили повреждения в результате падения различных обломков.

Также сообщается, что около 40 человек "оказались в ловушке" из-за наводнений.

Разгул стихии вызвал серьезные перебои в подаче электроэнергии практически на всей территории острова, по последним данным, без электричества остались 520 тысяч домовладений.

Крупнейшая частная авиакомпания Тайваня EVA Air сообщила об отмене 50 своих рейсов после того, как около 500 бортпроводников взяли отгулы в связи с тайфуном.

Школы и государственные учреждения закрыты, приостановлена работа некоторых веток метрополитена, не работают службы вывоза мусора, проката велосипедов и частично курьерская.

К настоящему моменту удалось восстановить штатную работу железнодорожного сообщения, которое ранее было нарушено. По данным властей, в результате тайфуна повреждения получили 38 школьных зданий, ущерб от этого составил около 270 тысяч долларов.

Тайфун вызвал подтопления в некоторых районах острова, сильнее всего пострадал юг Тайваня. Штормовое предупреждение было объявлено еще в субботу, специальные службы активировали режим реагирования в экстренной ситуации. Ожидается, что ливневые дожди продолжатся на острове и в понедельник.

"Несат" оценивается местными властями как тайфун средней силы.

Источники: РИА Новости, gazeta.ru