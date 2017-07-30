В мире |

Вице-президент США Майк Пенс посетит с официальным визитом столицы Эстонии, Грузии и Черногории с 30 июля по 2 августа. Как сообщили в Белом доме, Пенс направляется в эти страны по указанию президента США Дональда Трампа.

В воскресенье Пенс прилетел в Таллин, где его встретили министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер и посол США Джеймс Мелвилл.

В аэропорту высокого гостя встречали министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер и посол США в Таллине Джеймс Мелвилл. Из аэропорта кортеж автомобилей направился в центр Таллина к гостинице Swissotel, где остановится Пенс.

Как сообщает пресс-служба эстонского правительства, вечером Пенс встретится с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом. Стороны обсудят оборонные вопросы, а также сотрудничество США и ЕС в контексте председательства Эстонии в Совете Евросоюза.

"Вклад США в безопасность региона Балтии и всей Европы крайне важен, и я желаю поблагодарить вице-президента за это. На встрече планируется обсудить представляющие интерес для США эстонские цифровые решения, а также развитие сотрудничества в сфере кибербезопасности. Важной темой является сотрудничество Европейского союза и США", — сказал Ратас.

В понедельник Пенс также встретится с президентами Латвии и Литвы Раймондом Вейонисом и Далей Грибаускайте.

На встрече с президентами стран Балтии Пенс подтвердит обещание президента США Дональда Трампа "стоять бок о бок с Европой сегодня и в любой другой день, ведь нас связывают общие высокие идеи: свобода, демократия, справедливость и правовые нормы". В свою очередь, пресс-служба президента Литвы Даля Грибаускайте заявила о "важности" присутствия в регионе американских военных на фоне "милитаризации Калининграда и приближающихся учений "Запад" наступательного характера", которые якобы направлены против Запада.

По данным президентского дворца, поддержка США особенно важна для создания противовоздушной обороны региона, а также в вопросе обеспечения быстрого принятия решений в альянсе по конкретным мерам во избежание возможной военной изоляции.

Как утверждает пресс-служба, на встрече большое внимание будет уделено обеспечению кибербезопасности, с вице-президентом США будет оговорено сотрудничество в энергетической сфере, усиление энергетической безопасности, ответы на якобы возникающие угрозы от атомной станции, строящейся в городе Островец Гродненской области (Белоруссия).

Прежде чем покинуть Эстонию, Пенс встретится с главой Сил обороны генералом Рихо Террасом, чтобы получить обзор о деятельности направленных в страну военнослужащих НАТО. Он также выступит с речью перед эстонскими военными и военнослужащими дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО.

Стоит отметить, что в преддверии визита Пенса в Эстонию департамент полиции и погранохраны (ДПП) республики сообщил об усилении наблюдения за прибывающими в страну людьми и транспортными средствами в период с пятницы до понедельника.

Как отмечает ДПП, больше обычного проверок будет проводиться в Таллинском морском порту и столичном аэропорту, поэтому пассажирам следует быть готовыми к дополнительному контролю и к тому, что проверка документов может занять больше времени.

Повышенный контроль вводится в отношении людей и транспортных средств, пересекающих границу Эстонии и Латвии. Цель проверок — обеспечить безопасность на время визита и воспрепятствовать передвижению подозрительных или потенциально опасных для общественного порядка лиц.

Полиция также призвала путешественников не перевозить опасные и запрещенные вещества и предметы.