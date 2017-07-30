Пожар на фестивале в Испании: тысячи человек эвакуированы
В субботу вечером более 22 тысяч человек были эвакуированы из-за пожара с музыкального фестиваля Tomorrowland Unite, проходившего в парке "Кан Зам" на окраине Барселоны.
На видео и фотографиях, выложенных в соцсетях, видно, как часть сцены за короткое время оказалась охвачена мощным пламенем.
"Благодаря профессиональным действиям властей все 22 тысячи зрителей были безопасно эвакуированы, сообщений о пострадавших не поступило", - написали организаторы фестиваля в социальной сети Facebook.
Также организаторы сообщают, что причиной столь сильного пожара стала техническая неполадка, однако никаких других подробностей не сообщается.
Фестиваль электронной музыки Tomorrowland Unite проходил в парке "Кан Зам" муниципалитета Санта-Колома-де-Граменет. Пожар начался незадолго до того, как на сцену должен был выйти известный диджей Стив Аоки.
Однодневный фестиваль в предместьях Барселоны, проходивший в рамках всемирно известного международного фестиваля электронной музыки Tomorrowland с главной сценой в Бельгии, был отменен. На нем должны были выступать звезды электронной музыки, в том числе- диджеи Ингроссо и Афроджек.