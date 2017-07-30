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Шотландское правительство призвало Соединенное Королевство законодательно защитить шотландское виски после выхода страны из Евросоюза, пишет Independent.

Министр экономики Шотландии Кит Браун обратился к британским министрам с просьбой разработать меры по защите индустрии шотландского виски. Письмо было направлено в свете визита министра внешней торговли Британии Лиама Фокса в США на этой неделе.

Экспорт виски приносит Шотландии около 4 млрд фунтов стерлингов в год (около $5,25 млрд).

По словам Брауна, виски является "ключевой частью шотландской культуры и самобытности", кроме того, индустрия создает 20 тысяч рабочих мест.

"США ясно дали понять в ходе обсуждения Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, что они поддержат ослабление определения виски, которое откроет рынок для ряда продуктов, которые в настоящее время не соответствуют этому стандарту", — заявил он.

Также добавим, как свидетельствуют данные отчета европейского исследовательского центра Oxera, после Brexit новые правила таможенного досмотра на границах Великобритании могут привести к задержкам доставки грузов, ущерб от которых составит не менее миллиарда фунтов в год.

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Лондон 29 марта 2017 года официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Великобритания теперь должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

Источники: gazeta.ru, РИА Новости