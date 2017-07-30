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Стрингер телеканала Russia Today Халед аль-Хатыб погиб при ракетном обстреле террористической группировки "Исламское государство" в сирийской провинции Хомс.

Халед аль-Хатыб был убит во время информационного освещения операции сирийской армии в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс. Он получил смертельное ранение при ударе противотанковой управляемой ракеты, который террористы нанесли по позициям правительственных сил в селении Аль-Багилия.

Аль-Хатыбу было 25 лет, он учился в университете Дамаска. Кроме того, при обстреле получил ранения сотрудничающий с RT Arabic оператор Муутаз Якуб. Его с легкими ранениями доставили в больницу, сообщает телеканал.

"Гибель стрингера RT в Сирии — это очень горестное событие для всех нас. Первый раз в истории RT погиб человек, который работал для нашего канала в горячих точках. Мужества родным, друзьям и коллегам Халеда, всем, кто его знал и любил. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь его семье в этой ситуации", — заявила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев также выразил соболезнования от лица агентства в связи с гибелью аль-Хатыба.

"Наше агентство выражает глубокие соболезнования близким и коллегам Халида. Мы гордимся его работой. Чем быстрее закончится этот кровавый конфликт, тем меньше будет гибнуть в Сирии людей, в том числе и журналистов", — заявил Киселев.

Он отметил, что журналист погиб, защищая правду. "Часто политики не желают знать правду, примером такого нежелания была ситуация с американской бомбардировкой базы Шайрат в апреле — после заявлений о том, что сирийская армия якобы применила химоружие в Хан-Шейхуне. Но эти политики не захотели отправить туда своих людей, чтобы проверить эти голословные обвинения, потому что понимали, что выяснится их ложь", — отметил Киселев.

По его словам, погибший журналист как раз был на месте событий, в районе боевых действий.

Фото: facebook.com/Khaled G. Alkhateb