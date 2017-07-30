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Президент Украины Петр Порошенко назвал русского художника Ивана Айвазовского частью украинской культуры и призвал чтить украинское наследие.

Украинский лидер посвятил двухсотлетию Айвазовского запись в соцсети Facebook.

"В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник — Иван Айвазовский. Почтим наше наследие", — написал он на своей странице.

В Феодосийской картинной галерее имени Айвазовского напомнили, что живописец родился и жил в Феодосии в то время, когда город входил в состав Российской империи. Как отметила старший научный сотрудник музея Ольга Гутман, на Украине уже объявили "своими" художниками Владимира Боровиковского, Василия Тропинина и других.

Иван Айвазовский, художник-маринист армянского происхождения, родился в 1817 году в Крыму. В разные годы живописец жил и работал в Санкт-Петербурге и в своем родном городе.