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Кандидат в Конституционную ассамблею (КА) Венесуэлы, юрист Хосе Феликс Пинеда был убит в ночь на воскресенье в своем доме в Венесуэле, сообщила генеральная прокуратуры страны.

"Прокуратура номер 4 города Сьюдад-Боливар расследует смерть адвоката Хосе Феликса Пинеды (39 лет), случившуюся ночью этой субботы. Группа людей ворвалась в дом жертвы, расположенный в секторе Брисас-дель-Сур-Трес, и несколько раз в него выстрелила", — говорится в сообщении ведомства в микроблоге в Twitter.

В свою очередь оппозиция сообщила об убийстве одного из руководителей партии "Демократическое действие".

"Режим убил выстрелом товарища Рикардо Кампоса, секретаря молодежного сектора "Демократического действия", ночью в ходе протестов в городе Кумана рядом с его домом", — написал в Twitter депутат парламента Энри Рамос.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в воскресенье в Венесуэле проходят выборы в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны.