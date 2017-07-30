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Туристка из России скончалась на турецком курорте в Кемере из-за осложнений астмы во время купания в море, сообщает агентство IHA.

По данным агентства, 36-летняя Оксана Астафеева отдыхала с мужем в пятизвездочном отеле в окрестностях Кемера. Накануне, около шести часов по местному времени, туристка зашла в воду, и вскоре ей стало плохо. Отдыхавшие на пляже вытащили женщину из воды. Туристку доставили в больницу Кемера, однако спасти ее не удалось.

Агентство сообщает, что погибшая страдала астмой и забыла в номере отеля ингалятор.

Сотрудник генконсульства России в Анталье подтвердил телеканалу Russia Today данные о том, что в турецком Кемере скончалась 36-летняя гражданка РФ.

"Нет никаких оснований считать, что это криминал", - подчеркнул собеседник RT.

Он отметил, что в Турцию приезжает около 750 тысяч россиян в месяц, и только за последние два дня было пять смертельных случаев.

Тем временем по данным газеты Milliyet, в субботу в Турции скончались еще два российских туриста. Один из них, 56-летний Александр Шевченко, утонул на пляже в районе курорта Манавгат. Мужчина умер по пути в больницу. Вторая, 47-летняя Татьяна Логинова, скончалась от сердечного приступа в одном из отелей того же курорта.