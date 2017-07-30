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Премьер Эстонии Юри Ратас (слева) и вице-президент США Майк Пенс

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, министр иностранных дел Свен Миксер и министр обороны Юри Луйк на состоявшейся в воскресенье встрече с вице-президентом США Майком Пенсом обсудили взаимодействие в сферах безопасности и электронного государства и подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества между США и Европой, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

"Коллективная позиция НАТО по вопросу сдерживания и обороны в Балтийском регионе укрепилась, и США играют незаменимую роль в обеспечении безопасности как в нашем регионе, так и во всей Европе, - сказал Ратас. - Наши государства разделяют одни и те же ценности, у нас крепкие связи и тесное сотрудничество, и мы благодарны США за их вклад в обеспечение безопасности Европы. Решение администрации США увеличить финансирование инициативы по сдерживанию в Европе на 1,4 млрд долларов является знаковым".

Премьер Эстонии также подчеркнул, что страна не ждет помощи, а сама вкладывает средства в обеспечение безопасности.

"Расходы Эстонии на оборону составляют 2,17 % от ВВП, мы укрепляем собственную обороноспособность и безопасность границ и вносим свой вклад в борьбу с терроризмом и в миротворческие миссии вместе с союзниками", - отметил Ратас.

Премьер-министр познакомил вице-президента Пенса с эстонскими электронными решениями в общественном секторе, обеспечивающими рост экономики. Стороны также обсудили возможности более тесного сотрудничества в цифровой сфере и в сфере киберзащиты. Ратас отметил, что Эстония тесно сотрудничает с США в области кибербезопасности, а совместные учения и обмен информацией и экспертами являются хорошей возможностью для укрепления сотрудничества.

Кроме того, премьер-министр и вице-президент также обсудили сотрудничество Европейского союза и США.

"В качестве страны-председателя мы обязательно хотим внести свой вклад в укрепление трансатлантических связей и развитие в их рамках международной торговли, а также в борьбу с терроризмом и киберугрозами, - сказал Ратас. - Продвижение в вопросе договора о свободной торговле между Европейским союзом и США было бы стратегически важным как для США, так и для Европы".

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в понедельник в Таллине состоится встреча Пенса с президентами стран Балтии, в том числе с президентом Латвии Раймондом Вейонисом.

Как свидетельствует график работы Вейониса, встреча начнется в 9.45. После встречи состоится совместная пресс-конференция. Затем, в 13.30 предусмотрен совместный обед глав стран Балтии.