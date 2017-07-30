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Родители скончавшегося в пятницу в Британии 11-месячного Чарли Гарда создадут собственную благотворительную организацию на средства, собранные для лечения их ребенка, пишет издание Sun.

Как уже пиcал Mixnews, мальчик болел редчайшим неизлечимым генетическим заболеванием — синдромом истощения митохондриальной ДНК, стадия заболевания была терминальной, необратимые процессы в организме зашли очень далеко.

Дело Чарли Гарда получило широкую огласку после того, как британские суды и Европейский суд по правам человека приняли решение о необходимости отключения ребенка от аппаратов искусственного дыхания и жизнеобеспечения.

Конни Йейтс и Крис Гард планируют использовать собранные активистами 1,35 миллиона фунтов стерлингов для создания фонда, который будет предоставлять помощь семьям, чьи дети прикованы к постели из-за смертельно опасных заболеваний.

"Крис будет помогать, но он намерен вернуться к нормальной жизни, насколько это возможно, и говорил, что думает вернуться к работе", — заявила мать Чарли.

Родители Чарли Конни Йейтс и Крис Гард через суд пытались добиться вначале экспериментального лечения для ребенка, а затем права ухаживать за ним дома до его смерти, чтобы подольше побыть с ним вместе. Суд не удовлетворил ни одной из просьб, предложив перевести ребенка в хоспис, где родители смогут его навещать.

Родителям был предоставлен срок, к которому они должны были согласиться на предложение суда, в противном случае ребенка обещали перевести в хоспис и отключить от аппарата искусственной вентиляции легких. Срок договоренности истек в четверг, родители на контакт с медиками и судом не вышли.