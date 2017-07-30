В мире |

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам (так называемых анонимайзеров). Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон устанавливает запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым на территории России ограничен. Вместе с тем предлагается предоставить доступ владельцам таких сетей и программ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о сайтах, попавших под ограничения.

Механизм запрета доступа к информационным ресурсам на основании решений Роскомнадзора внедряется с целью предотвращения наступления вредных последствий от использования "средств обхода блокировок" и не исключает возможность последующего обжалования таких решений в судебном порядке.

Документ также вводит запрет для операторов поисковых систем на выдачу ссылок на территории России на заблокированные ресурсы. Для исполнения операторами поисковых систем этого запрета также предлагается предоставлять им доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Документ также предполагает отмену реестра блогеров. С 1 августа 2014 года в России вступил в силу закон, по которому сайты с посещаемостью более трех тысяч пользователей в сутки должны быть включены в соответствующий реестр, который ведет Роскомнадзор. По мнению Левина, отмена реестра блогеров — своевременная мера, так как в связи с развитием технологий подобный реестр "потерял свое значение".