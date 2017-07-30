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В столице Венесуэлы Каракасе во время акции протеста произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько полицейских, передает Reuters со ссылкой на собственного корреспондента.

Агентство подчеркивает, что пока не располагает подробностями о происшествии.

По данным местного издания El Nacional, взрыв произошел в столичном районе Альтамира. Неизвестное взрывное устройство взорвалось в момент, когда рядом проезжали полицейские на мотоциклах.

В результате взрыва пострадали несколько полицейских и несколько мирных граждан, также загорелись семь мотоциклов.

Ранее сообщалось, что в венесуэльском муниципалитете Либертадор штата Мерида два человека были застрелены рядом с избирательным участком. Также, незадолго до выборов, были убиты кандидат в учредительное собрание Жозе Феликс Пинеда и секретарь оппозиционной партии "Демократическое действие" Рикардо Кампос.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в воскресенье в Венесуэле проходят выборы в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Среди кандидатов ни один не представляет оппозицию Венесуэлы.