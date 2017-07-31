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Вашингтон выразил сожаление в связи с решением Москвы сократить персонал дипмиссий США в России, передает Reuters.

По словам представителя госдепартамента, мера является "неоправданной".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россию в рамках новых мер против США придется покинуть 755 американским дипломатам.

По словам российского лидера такое решение Москва приняла из-за того, что американская сторона "предприняла ничем не спровоцированный... шаг по ухудшению российско-американских отношений".