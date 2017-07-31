Вашингтон сожалеет о решении России сократить персонал дипмиссий США (1)
В мире | 31 июля 2017 года, 07:07
Вашингтон выразил сожаление в связи с решением Москвы сократить персонал дипмиссий США в России, передает Reuters.
По словам представителя госдепартамента, мера является "неоправданной".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россию в рамках новых мер против США придется покинуть 755 американским дипломатам.
По словам российского лидера такое решение Москва приняла из-за того, что американская сторона "предприняла ничем не спровоцированный... шаг по ухудшению российско-американских отношений".
Источник: Газета.ru
Просто в России уровняют с персоналом российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны.
4
Ответить