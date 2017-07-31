В мире |

Израильский военный суд отклонил апелляцию солдата, которого осудили на полтора года за убийство раненого палестинца, напавшего с ножом на военнослужащего.

Элиора Азарию признали виновным в непредумышленном убийстве в январе этого года. Он застрелил 21-летнего Абдула Фатаха Шарифа в Хевроне в районе Западного берега в марте 2016 года.

Азария говорил, что Шариф, напавший с ножом на одного из солдат, "заслуживал смерти".

Военное командирование осудило его действия, но другие, наоборот, хвалили его. Военный медик, сержант Азария подал апелляцию на приговор. Обвинение просило для него большего срока.

Суд назвал ненадежной версию осужденного о произошедшем, и решил отклонить апелляцию, оставив срок Азарии прежним. Истинная причина его поступка - месть, передавало издание Times of Israel со ссылкой на цитату судьи.

Азария сказал, что поступил так, потому что опасался, что на палестинце может быть пояс смертника. Однако судьи пришли к выводу, что его действия не были связаны с действиями террориста. Судьи также раскритиковали его за отсутствие раскаяния в своих действиях.

"Он был превосходным и преданным солдатом до этого инцидента", - передает Times of Israel со ссылкой на судей.

Дело получило широкий резонанс в Израиле, расколов израильское общество и породив дискуссии о том, как солдат должен использовать свое право на убийство.

Инцидент произошел в период участившихся палестинцев, которые за пять месяцев унесли жизни 29 израильтян. Командование израильской армии и премьер-министр Биньямин Нетаньяху критиковали действия Азарии. При этом Нетаньяху говорил, что приветствовал бы решение о помиловании солдата.

Юристы Азарии могут обжаловать решение в Верховном суде. Министр обороны Авигдор Либерман написал в Twitter, что семье Азарии нужно смириться с приговором и стремиться к раскаянию.