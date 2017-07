В мире |

В коде прошивки умной колонки HomePod от Apple нашли подтверждение слухам об iPhone 8. В ПО упоминается новый способ защиты, а также содержится изображение смартфона, пишет The Verge.

Разработчики обнаружили, что в прошивке множество раз повторяется строчка BKFaceDetect, которая, вероятнее всего, относится к системе распознавания лиц. По слухам, она будет работать на основе инфракрасной камеры, сканирующей лицо.

I can confirm reports that HomePod’s firmware reveals the existence of upcoming iPhone’s infra-red face unlock in BiometricKit and elsewhere pic.twitter.com/yLsgCx7OTZ