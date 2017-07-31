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Итальянский модный дом Prada расширил коллекцию Poster Girl. В ней появились футболки с принтами на тему феминизма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице марки в Facebook.

Иллюстрации разработал американский художник Роберт Макгиннис, который создавал афиши к картине "Завтрак у Тиффани" и к первым фильмам про Джеймса Бонда. Источником вдохновения для него послужил фильм Федерико Феллини "Город женщин". Одежда уже появилась в продаже и представлена в фирменных бутиках бренда.

Prada — итальянская частная компания, специализирующаяся на производстве модной одежды, обуви и аксессуаров, которой принадлежат одноименные дом моды и торговая марка, ее штаб-квартира расположена в Милане. Компания основана в Милане в 1913 году.