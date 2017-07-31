Кремль: отношения с США улучшатся после отказа от политической шизофрении (4)

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В мире | 31 июля 2017 года, 12:42

Вашингтону следует отказаться от политики ограничений в отношении Москвы, только после этого возможна нормализация отношений между США и Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Выход из этой ситуации лежит в русле проявления политической воли налаживания отношений, процессе реабилитации от обострения политической шизофрении, фиксировании желания нормализовать эти отношения и отказе от попыток санкционного диктата", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как можно наладить российско-американские отношения.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин заявил о сокращении персонала дипмиссий США в России на 755 человек.

Персонал американских дипмиссий в России уменьшится на 755 человек и будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке, — по 455 человек с каждой стороны.

В пятницу Москва ввела ограничения в отношении американских дипломатов после того, как американский конгресс принял законопроект о новых антироссийских санкциях.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 4
Sedna1 час назад
Понятно, что никогда. В пиндосовском конгрессе сплошные шизоиды заседают с манией преследования и величия.
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Русиано1 час назад
Так то оно так, но кремлевских ворюг от шизофрении уже не вылечить. Ну разве что шконка в Гааге всю эту кодлу излечит, хотя сомневаюсь.
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каджич1 час назад
Что Вы??Разве человек .привязанный к шконке.а порой замордованный в усмерть.может противится.когда ему вливают через воронку порцию несвойственной ему пищи???Так и с политикой олигархического режима США.кормят атрофированные еврорежимы насильно.а бывает и волосатой кутьей затыркивают.А .если не хотят жрать.то по мордасам или бланш под глазом.Так.что Диме не стоит надеяться.что Мировой Инквизитор успокоится.
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