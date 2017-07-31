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Вашингтону следует отказаться от политики ограничений в отношении Москвы, только после этого возможна нормализация отношений между США и Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Выход из этой ситуации лежит в русле проявления политической воли налаживания отношений, процессе реабилитации от обострения политической шизофрении, фиксировании желания нормализовать эти отношения и отказе от попыток санкционного диктата", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как можно наладить российско-американские отношения.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин заявил о сокращении персонала дипмиссий США в России на 755 человек.

Персонал американских дипмиссий в России уменьшится на 755 человек и будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке, — по 455 человек с каждой стороны.

В пятницу Москва ввела ограничения в отношении американских дипломатов после того, как американский конгресс принял законопроект о новых антироссийских санкциях.