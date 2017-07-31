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Российская оперная певца Анна Нетребко возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.

За год Анна Нетребко заработав за год 7,5 миллиона долларов. На втором месте в 2017 году оказался эстрадный певец Филипп Киркоров, который за год заработал 7,4 миллиона долларов. На третье место Forbes поставил рэп-исполнителя Тимати с доходом в 6,6 миллиона долларов.

Также в десятку попали Дима Билан, Григорий Лепс, группа «Би-2», Сергей Шнуров, Земфира, Николай Басков и Егор Крид.

В этом году в рейтинг впервые попал рэпер Oxxxymiron. Он занял 44 строчку, заработав 1,3 миллиона долларов.

На прошлой неделе журнал опубликовал рейтинг самых богатых российских звезд шоу-бизнеса и спорта. Анна Нетребко заняла в списке лишь девятую строчку. Хоккеист Александр Овечкин возглавил рейтинг, а Филипп Киркоров занял в нем второе место, Тимати стал четвертым.