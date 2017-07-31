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16-летняя израильтянка уже несколько месяцев пытается добиться, чтобы порносайты удалили видео с ее участием, которое снял и распространил ее бывший бойфренд, сообщает NEWSru Israel со ссылкой на 10 канал ИТВ.

Девушка написала заявление в полицию 2,5 месяца назад, после того как ее бывший кавалер выложил порнографическое видео продолжительностью менее минуты в WhatsApp, а затем оно стало появляться на порносайтах.

В результате девушка боится выходить из дома из страха, что ее узнают. Большинство сайтов, разместивших видео с ее участием, находится за пределами Израиля, и это затрудняет возможность удалить ролик с порноресурсов.

Полиция уже начала расследование в отношении бывшего приятеля девушки, 20-летнего молодого человека.

В законодательстве Израиля есть статья, которая наказывает тюремным заключением сроком до пяти лет тех, кто публикует видео интимного характера без согласия его участников, отмечает издание. Закон был принят в 2013 году, и в соответствии с ним распространение фотографий и видео сексуального содержания против воли "главного действующего лица" приравнивается законодателями к сексуальному домогательству.

В начале того же года 23-летняя израильтянка пыталась даже покончить с собой после того, как ее бывший бойфренд выложил в интернет видео сексуального характера с ее участием.