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Ведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов уйдет с «Первого канала». Об этом РБК рассказали источник на «Первом канале», подтвердил источник, близкий к Малахову, и собеседник, близкий к процессу подбора новых ведущих для «Пусть говорят».

Близкий к Малахову собеседник издания сообщил, что новым местом работы телеведущего может стать телеканал «Россия-1».

Собеседник РБК на «Первом канале» пояснил, что уход Малахова связан с конфликтом, который произошел внутри команды «Пусть говорят».

«Канал вернул в программу продюсера, которая работала там еще 9 лет назад, надеясь, что она поможет поднять сильно упавшие рейтинги программы. Но Малахов с ней уже не сработался и потребовал вернуть предыдущую коллегу. Поскольку канал долго не шел на уступки, ведущий начал заявлять о том, что в противном случае уйдет с канала, отсюда и слухи», — рассказал источник.

По словам собеседника издания, некоторые сотрудники «Пусть говорят» уже перешли в программу «Прямой эфир» на «России-1». Действующий ведущий этой программы Борис Корчевников доработает на этом канале до конца лета, а потом сосредоточится на своей работе генерального директора телеканала «Спас».

Для «Пусть говорят» уже тоже подбирают новых ведущих, сказал источник РБК, знакомый с процессом отбора. На эту позицию рассматривали «двух мужчин». Пробные записи программ с ними прошли на прошлой неделе.

Ранее об уходе Малахова написал в своем твиттере журналист Егор Максимов. По его словам, ВГТРК удалось перекупить ведущего. Эту информациюю подтвердил главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов, отметив, что это «главная трансферная сенсация телевизионного межсезонья».

Малахов работает на «Первом канале» с 1992 года. С 1996 по 2001 года он был специальным корреспондентом и ведущим программы «Доброе утро». В 2001 году Малахов начал вести программу «Большая стирка», а в 2005 — программу «Пусть говорят».