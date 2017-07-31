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Лидер группы "Ноль" Федор Чистяков сообщил, что решил не возвращаться в Россию в связи с запретом "Свидетелей Иеговы". Об этом он сказал в интервью "Новой газете".

Известный рок-музыкант является членом религиозной организации "Свидетели Иеговы". По словам Чистякова, решение он принял в тот момент, когда находился в концертном туре в США.

"Можешь считать это интервью моим официальным заявлением об отъезде из страны. Мне просто не оставили выхода", - сказал музыкант в разговоре с журналистом "Новой". По словам Чистякова, до этого он не планировал эмигрировать из России.

"И вот мы полетели с туром в США. А накануне состоялся судебный процесс, результатом которого стал запрет "Свидетелей". Для меня это было шоком. Вероятность того, что я не вернусь из американского тура, начала сильно возрастать. А 17 июля, когда отклонили апелляцию, я принял окончательное решение", - пояснил он.

20 апреля этого года Верховный суд России по требованию министерства юстиции признал экстремистской деятельность "Свидетелей Иеговы" и запретил им работать на территории страны.

17 июля Верховный суд отклонила апелляционную на это решение, и запрет на деятельность организации и ее ликвидации в России вступил в силу.

По словам Чистякова, после решения суда он не сможет работать в России, так как его могут "в любую минуту забрать". Из-за запрета он не сможет "открыто исповедовать свою религию".

Добавим, в октябре 2016 года Чистяков стал гостем радио Baltkom.