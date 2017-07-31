Арестованной дочери Каримова принадлежит развлекательный центр в Риге (4)

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В мире | 31 июля 2017 года, 15:46

Недавно арестованной по обвинению по шести статьям Уголовного кодекса дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой принадлежит, в частности, развлекательный центр в Риге, сообщает узбекская генпрокуратура.

На официальном сайте генеральной прокуратуры Республики Узбекистан указывается, что помимо многочисленных активов и недвижимости во Франции, Гонконге, Германии, Швеции, Великобритании, Ирландии, ОАЭ, Мальте, России и Испании, Каримовой принадлежат в Латвии денежные средства и ценные бумаги на 16,5 миллионов долларов США, а также развлекательный центр в парковой зоне Риги стоимостью в 9 миллионов евро.

Как писал Mixnews, недавно в Узбекистане арестовали дочь экс-президента страны Гульнару Каримову, которую обвиняют в мошенничестве, нарушении таможенного законодательства, сокрытии иностранной валюты, нарушении правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Комментарии 4
Паул2 часа назад
Ах,Вернисаж,ах Вернисаж.
Какой облом,какой пассаж
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Leonardo Gromov1 час назад
А из Латвии легально никто ничем не владеет?только ларьками. Нутк поймали,арестовали и славно.
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во как57 минут назад
Здесь да же легально шиномонтажку иметь нельзя.
Её нужно регистрировать в офшоре.Тогда ещё можно что то на хлеб собрать.
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