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Недавно арестованной по обвинению по шести статьям Уголовного кодекса дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой принадлежит, в частности, развлекательный центр в Риге, сообщает узбекская генпрокуратура.

На официальном сайте генеральной прокуратуры Республики Узбекистан указывается, что помимо многочисленных активов и недвижимости во Франции, Гонконге, Германии, Швеции, Великобритании, Ирландии, ОАЭ, Мальте, России и Испании, Каримовой принадлежат в Латвии денежные средства и ценные бумаги на 16,5 миллионов долларов США, а также развлекательный центр в парковой зоне Риги стоимостью в 9 миллионов евро.

Как писал Mixnews, недавно в Узбекистане арестовали дочь экс-президента страны Гульнару Каримову, которую обвиняют в мошенничестве, нарушении таможенного законодательства, сокрытии иностранной валюты, нарушении правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.