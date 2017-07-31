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В американском Гонолулу на Гавайях запретили написание текстовых сообщений во время движения по улицам, пишет газета Independent.

Как отмечается, Гонолулу стал первым крупным американским городом, который ратифицирует законопроект, запрещающий использовать мобильные телефоны и писать сообщения во время движения пешеходов по улицам.

Газета пишет, что запрет направлен на уменьшение числа травм в результате невнимательности и попадания пешеходов в неподвижные объекты на улицах.

С конца октября в крупнейшем городе на Гавайях действует запрет на написание сообщений при переходе через улицу. За нарушение запрета будет предусмотрен штраф от $15 до $99.

Ранее сообщалось, что одно из самых популярных кафе в Гонолулу на Гавайях запретило вход сторонникам Трампа.