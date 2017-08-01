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Фото/lug-info.com

Сегодня, 1 августа, ночью центре Луганска в парке "Дружбы народов" неизвестные подорвали памятник защитникам Луганской народной республики "Они отстояли Родину". Звук мощного взрыва разбудил жителей нескольких районов города, пишет портал lug-info.com.

Сообщается, что взрывное устройство, скорее всего, было заложено рядом с памятником. Ущерб, причиненный монументу, пока не уточняется. Место взрыва оцеплено, работает полиция.

Памятник был открыт в мае 2015 года. Это уже не первый раз, когда он пострадал от рук вандалов. Так, в сентябре 2016 года неизвестные повредили фигуру ополченца-казака.