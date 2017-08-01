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Президент США Дональд Трамп лично продиктовал текст заявления, которое сделал его старший сын Дональд Трамп-младший, комментируя сообщения о встрече с российским юристом Натальей Весельницкой во время предвыборной кампании в США, пишет газета Washington Post, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Телекомпания Эй-би-си подтвердила эту информацию со ссылкой на своих высокопоставленных собеседников.

По данным издания, Трамп обсуждал, как реагировать на сообщения о встрече его сына с Весельницкой, со своими советниками во время саммита G20 в Германии. Те рекомендовали действовать на опережение и рассказать всю правду.

Однако, как пишет Washington Post, президент США резко изменил план, когда уже летел обратно в США. По данным газеты, он лично надиктовал текст заявления, которое позже от имени Трампа-младшего было передано для публикации в газете New York Times.

В заявлении говорилось, что сын будущего президента и российский адвокат Весельницкая во время встречи в июне 2016 года обсуждали в первую очередь вопрос усыновления российских детей.

Однако позже Трамп-младший заявил, что согласился на встречу после того, как ему сказали, что он может получить компрометирующие материалы на Хиллари Клинтон, которая была соперником его отца на президентских выборах.

Президент Трамп неоднократно отрицал сговор с Россией. Конгресс и спецпрокурор Роберт Мюллер расследуют возможное вмешательство Москвы в президентские выборы в США. Кремль отвергает подозрения в свой адрес.

Трамп-младший также называл встречу Весельницкой бесполезной и публиковал переписку по поводу их встречи. После этого комментариев от президента и его сына на эту тему не было.

Дональд Трамп-младший получал письма через посредника, британского музыкального журналиста Роба Голдстоуна, обещавшего предоставить документы из России, компрометирующие Клинтон. В то время его отец был одним из кандидатов от республиканцев на пост президента.

Как сообщалось, встречу организовал российский бизнесмен Арас Агаларов и его сын Эмин Агаларов, который занимается музыкой и чьим менеджером в свое время был Голдстоун.

В письме Голдстоуна говорилась, что обещанная информация "очевидно очень важная и относится к тому, что Россия и ее правительство поддерживают Трампа". Трамп-младший ответил: "Если это то, что я думаю, мне это нравится".

Трамп-младший, зять президента Джаред Кушнер, а также глава кампании Трампа Пол Манафорт встретились с российским юристом Натальей Весельницкой в Трамп Тауэр в Нью-Йорке в июне 2016.

Дональд Трамп-младший говорил журналисту Fox News Шону Ханнити, что не сообщал отцу о встрече. "Нечего было говорить", - объяснял он, имея в виду, что встреча ни к чему не привела.

"Я бы даже не вспомнил об этой встрече, если бы не начался этот шум. Я просто впустую потратил 20 минут", - оправдывался сын президента.