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Датские учёные пришли к выводу, что медузы являются идеальным сырьем для изготовления чипсов, пишет издание dni.ru.

Чтобы быстро избавиться от излишков воды, учёные предложили сначала вымачивать животных в спирте. Когда же спирт испаряется, медузы полностью высыхают.

Технология позволит ускорить производство сушеных медуз в Азии, где продажа этих животных в таком виде очень распространена. Единственное отличие в том, что традиционная технология сушит медуз крайне медленно — в течение 30-40 дней, с использованием соли и квасцов.

Созданный по новому методу продукт, по словам учёных, по вкусу очень напоминает картофельные чипсы. Кроме того, сушеные медузы сохраняют и внешнюю привлекательность. Все эти факторы позволяют предположить, что в будущем такой фастфуд будет пользоваться успехом и у жителей западных стран.

Напомним, ученые уже неоднократно подчеркивали, что картофельные чипсы – одно из наиболее опасных для здоровья лакомств. Как и любой другой фастфуд, этот продукт содержит максимум калорий и минимум полезных веществ.