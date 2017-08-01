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Министерство внутренних дел Германии считает необходимым увеличить число мест временного принудительного содержания мигрантов перед их депортацией. В связи с тем, что число иностранцев, которые должны покинуть страну, достигло примерно 226 000 человек, потребность в подобных местах исчисляется тысячами, рассказала представительница ведомства в интервью газете Die Welt.

Согласно подсчетам издания, в настоящее время в шести спецприемниках для высылаемых мигрантов насчитывается лишь порядка 400 мест.

МВД в Берлине критикует практику содержания под стражей, применяемую в федеральных землях.

"Из земель, ответственных за заключение перед высылкой, до нас постоянно доходят сообщения, что запросы об этом не подаются из-за недостатка мест и того, что их выполнение не может быть обеспечено", - приводит Die Welt слова представительницы министерства.