В мире |

Завернутое в ковер тело мужчины нашли в подъезде жилого дома на севере Москвы. Об этом во вторник, 1 августа, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Обнаружили труп жильцы дома на Керамическом проезде. Cотрудники следственных органов уже установили, что перед смертью погибший распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым.

«Личность последнего установлена и он доставлен в следственный отдел, где с ним следователи проводят проверочные мероприятия», — уточнила Иванова. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в настоящее время опрашиваются соседи и возможные очевидцы.

В июне сотрудники полиции нашли два трупа с колото-резаными ранениями в квартире на юге Москвы.