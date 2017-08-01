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В Московском областном суде на процессе по делу «банды ГТА» произошла перестрелка. Об этом «РИА Новости» сообщила адвокат Софья Рубасская.

«В Мособлсуде произошла перестрелка, ранены сотрудники, видела раненную женщину-пристава», — цитирует агентство адвоката. По ее словам, было слышно не менее 20 выстрелов.

Рубасская, ссылаясь на очевидцев, рассказала «Интерфаксу», что люди, открывшие стрельбу, забрали оружие у одного из конвоиров. «Говорят, ранен еще один человек», — уточнила она. На месте работает машина скорой помощи.

Осведомленный источник «Интерфакса» утверждает, что, по предварительным данным, в перестрелке участвовали пять преступников. Они напали на конвойных с огнестрельным оружием, но все были нейтрализованы.

Все люди эвакуированы из издания.

Ранее издание «МК» сообщило, что перестрелка завязалась, когда один из обвиняемых попытался напасть на конвой в лифте. Инцидент произошел в 13.30 на четвертом этаже здания. В результате нападения ранен один человек, предположительно конвойный, пишет «МК.

Во вторник, 1 августа, состоялось заседание по делу, на котором все обвиняемые частично признали вину, сообщает РАПСИ.

«Банда ГТА», в которой состояли не менее 15 выходцев из Средней Азии, была создана в марте 2012 года в Московской области Ибайдулло Субхановым. Участники банды совершали нападения в основном на автовладельцев, устраивая им засады на трассах, преследуя «корыстные цели», говорил экс-официальный представитель СК Владимир Маркин.

Злоумышленники выкладывали на дорогу шипы, чтобы вынудить автомобиль остановиться, затем они расстреливали водителя и пассажиров, забирая все ценности. Участники банды обвиняются в 17 убийствах, совершенных с 2012 по 2014 год.

Во время расследования дела делались предположения, что участники банды «точь-в-точь повторяли компьютерную игру [GTA]». «Никакого отношения к игре они не имели», — отмечал Маркин, анонсируя завершение расследования.

скриншот newsru.com