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Грецию охватили масштабные лесные пожары, которые уже добрались до юго-восточной окраины Афин. Об этом сообщается в сюжете ТСН. Пламя бушует на покрытых лесом склонах.

К тушению пожара привлечены тридцать машин, пять вертолетов и десятки пожарных.

Ситуацию ухудшает сильный ветер, который может раздуть огонь еще больше.

Напомним, в 2015 году масштабные лесные пожары охватили южную часть Греции, в результате чего власти вынуждены были эвакуировать по меньшей мере две деревни и летний лагерь.

Источник: korrespondent.net