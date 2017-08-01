Грецию охватили масштабные лесные пожары
В мире | 1 августа 2017 года, 16:02
Грецию охватили масштабные лесные пожары, которые уже добрались до юго-восточной окраины Афин. Об этом сообщается в сюжете ТСН. Пламя бушует на покрытых лесом склонах.
К тушению пожара привлечены тридцать машин, пять вертолетов и десятки пожарных.
Ситуацию ухудшает сильный ветер, который может раздуть огонь еще больше.
Напомним, в 2015 году масштабные лесные пожары охватили южную часть Греции, в результате чего власти вынуждены были эвакуировать по меньшей мере две деревни и летний лагерь.
Источник: korrespondent.net